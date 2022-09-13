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Вчені виявили планету, схожу на Землю, яка може бути придатною для життя
Міжнародна група вчених заявила, що виявила дві нові планети "Суперземлі" за 100 світлових років від Землі. Обидві вони значно більші за нашу планету, але одна з них може бути придатною для життя. Про це повідомляє науковий журнал Inverse.
За даними NASA, "Суперземлі" — це унікальний клас екзопланет, маса яких може перевищувати масу Землі, але вони легші за так звані крижані гіганти. Ці дві планети складаються з газу та гірських пород.
Обидві нещодавно знайдені планети обертаються навколо LP 890-9, відносно низькоактивної червоної карликової зірки.
Перша планета, LP 890-9b або TOI-4306b, була вперше зафіксована супутником NASA. Вона приблизно на 30% більша за Землю і обертається навколо своєї зірки лише за 2,7 дня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Друга планета LP 890-9c, або SPECULOOS-2c лежить трохи далі від своєї зірки, ніж перша планета. Вона приблизно на 40% більша за Землю, обертається навколо своєї зірки в три рази довше LP 890-9b.
Зазначається, що планети обираються навколо своєї зірки на відстані приблизно в 10 разів меншій, ніж Меркурій навколо Сонця, але вони отримують відносно небагато опромінення. Це тому, що зірка LP 890-9 приблизно в 6,5 разів менша і її температура приблизно вдвічі нижча за температуру Сонця.
Нагадаємо, нещодавно США показали перші зображення, зроблені найбільшим у світі космічний телескоп "Джеймс Вебб". На знімку зображено ділянку космосу, де молоді галактики розвиваються лише через 600 мільйонів років після Великого вибуху.