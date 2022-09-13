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Наука
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Ученые обнаружили планету, похожую на Землю, которая может быть пригодна для жизни

Ученые обнаружили планету, похожую на Землю, которая может быть пригодна для жизни

Международная группа ученых заявила, что обнаружила две новые планеты "Суперземли" в 100 световых годах от Земли. Обе они значительно больше нашей планеты, но одна из них может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает научный журнал Inverse.

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По данным NASA, "Суперземли" — это уникальный класс экзопланет, масса которых может превышать массу Земли, но они легче так называемых ледяных гигантов. Эти две планеты состоят из газа и горных пород.

Обе недавно найденные планеты вращаются вокруг LP 890-9 относительно низкоактивной красной карликовой звезды.

Первая планета, LP 890-9b или TOI-4306b была впервые зафиксирована спутником NASA. Она примерно на 30% больше Земли и вращается вокруг своей звезды всего за 2,7 дня.

Вторая планета LP 890-9c или SPECULOOS-2c лежит чуть дальше от своей звезды, чем первая планета. Она примерно на 40% больше Земли, вращается вокруг своей звезды в три раза дольше LP 890-9b.

Отмечается, что планеты вращаются вокруг своей звезды на расстоянии примерно в 10 раз меньше, чем Меркурий вокруг Солнца, но они получают относительно немного облучения. Это потому, что звезда LP 890-9 примерно в 6,5 раз меньше и ее температура примерно вдвое ниже температуры Солнца.

Напомним, недавно США показали первые изображения, сделанные крупнейшим в мире космическим телескопом "Джеймс Уэбб". На снимке изображен участок космоса, где молодые галактики развиваются только через 600 миллионов лет после Большого взрыва.

Автор:
Вита Молодан