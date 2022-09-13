Ученые обнаружили планету, похожую на Землю, которая может быть пригодна для жизни

Международная группа ученых заявила, что обнаружила две новые планеты "Суперземли" в 100 световых годах от Земли. Обе они значительно больше нашей планеты, но одна из них может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает научный журнал Inverse.

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По данным NASA, "Суперземли" — это уникальный класс экзопланет, масса которых может превышать массу Земли, но они легче так называемых ледяных гигантов. Эти две планеты состоят из газа и горных пород.

International team led by @LaetitiaDelrez from #ULiège announces the discovery of two 'super-Earth' type planets orbiting LP 890-9. #SPECULOOS2 is a small cool star located about 100 light-years from our Earth. @Michael59607421 @ESO @AandA_journal https://t.co/JvGNkDA8ra pic.twitter.com/8pHpQSZNbb — ULiège Research & Innovation (@ULiegeRecherche) September 7, 2022

Обе недавно найденные планеты вращаются вокруг LP 890-9 относительно низкоактивной красной карликовой звезды.

Первая планета, LP 890-9b или TOI-4306b была впервые зафиксирована спутником NASA. Она примерно на 30% больше Земли и вращается вокруг своей звезды всего за 2,7 дня.

Вторая планета LP 890-9c или SPECULOOS-2c лежит чуть дальше от своей звезды, чем первая планета. Она примерно на 40% больше Земли, вращается вокруг своей звезды в три раза дольше LP 890-9b.

Отмечается, что планеты вращаются вокруг своей звезды на расстоянии примерно в 10 раз меньше, чем Меркурий вокруг Солнца, но они получают относительно немного облучения. Это потому, что звезда LP 890-9 примерно в 6,5 раз меньше и ее температура примерно вдвое ниже температуры Солнца.

Напомним, недавно США показали первые изображения, сделанные крупнейшим в мире космическим телескопом "Джеймс Уэбб". На снимке изображен участок космоса, где молодые галактики развиваются только через 600 миллионов лет после Большого взрыва.