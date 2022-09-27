NASA успешно протестировало вариант спасения Земли от астероида (ВИДЕО)

NASA удалось врезать космический корабль прямо в астероид Диморф. Объекты успешно столкнулись со скоростью 22 500 км/ч. Таким образом, ученые протестировали вариант спасения Земли, если на планету будет двигаться астероид.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Корабль, который попал в астероид, называется Double Asteroid Redirection Test (DART), его запуск одобряла группа ученых и инженеров из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Гопкинса в Лореле, которая руководила миссией по контракту NASA.

Это была только первая демонстрация NASA потенциальной техники планетарной защиты, которая называется кинетический ударник. Идея в том, чтобы нанести гипотетически опасному астероиду достаточно сильный удар, чтобы изменить его орбитальную траекторию .

После удара DART орбита Диморфа сменилась примерно на 1%. Ученые будут заниматься более точными наблюдениями с помощью телескопов.

"Насколько мы можем судить, наш первый тест на планетарную защиту прошел успешно. Я думаю, что земляне могут спать спокойно", - сказал член группы по управлению миссией Елена Адамс.

Ранее международная группа ученых заявила, что обнаружила две новые планеты "Суперземли" в 100 световых годах от Земли. Обе они значительно больше нашей планеты, но одна из них может быть пригодна для жизни.

По данным NASA, "Суперземли" — это уникальный класс экзопланет, масса которых может превышать массу Земли, но они легче так называемых ледяных гигантов. Эти две планеты состоят из газа и горных пород.