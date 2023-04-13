Астрономи відкрили давній космічний супутник Землі

Астрономи знайшли астероїд 2023 FW13, який обертається навколо Сонця синхронно із Землею, що робить його "квазімісяцем" нашої планети.

Про це пише Space.com.

Вперше астероїд був помічений 28 березня вченими за допомогою системи телескопів Pan-STARRS, яка робить знімки нічного неба з вершини Халеакала, сплячого вулкана на гавайському острові Мауї.

Незабаром присутність космічного каменю було підтверджено за допомогою Канадсько-Франко-Гавайського телескопа на Гаваях, а також Національної обсерваторії Кітт Пік і Небесного центру Маунт-Леммон в Арізоні. Після проходження всіх перевірок, про його відкриття було офіційно оголошено 1 квітня.

Новина привернула увагу Адріана Коффіне, журналіста французького новинного сайту Futura - Inspirons l'avenir. Простеживши шлях астероїда за допомогою симулятора орбіти, розробленого астрономом-аматором Тоні Данном, Коффіне першим виявив, що 2023 FW13 обертається навколо Сонця за той самий проміжок часу, що й Земля, а також робить виток навколо нашої планети. Ці деталі привели його до висновку, що космічний камінь, ймовірно, є квазімісяцем або квазісупутником Землі.

Хоча 2023 FW13 - ширина якого, за попередніми оцінками, може становити близько 20 метрів рухається разом із Землею, астрономи кажуть, що Сонце має значно більший вплив на нього. Земля лише незначно впливає на орбіту астероїда, так що він завжди знаходиться в безпосередній близькості від планети. Щороку космічний камінь пролітає на відстані 15 мільйонів кілометрів від Землі.

2023 FW13 - не перший об'єкт такого роду, виявлений у космічному сусідстві Землі. Астрономи вважають, що орбіта космічного каменя схожа на орбіту астероїда 2016 HO3, ще одного квазісупутника Землі, виявленого у 2016 році, який ніколи не віддаляється від планети занадто далеко.

Нагадаємо, в жовтні космічна агенція NASA відзвітувала про вдале збиття астероїда Діморфа за допомогою удару по ньому зондом DART. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла.