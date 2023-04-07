В NASA сделали уникальный снимок колец Урана

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок ледяного гиганта Солнечной системы – планеты Уран, на изображении видны кольца, а также особенности атмосферы планеты.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Ранее подобные кольца были зафиксированы только двумя другими аппаратами: "Вояджер-2", пролетавшим мимо планеты в 1986 году, и обсерваторией Кека с передовой оптикой.

Уран является уникальной планетой: он оборачивается с наклоном около 90 градусов от плоскости своей орбиты. Это приводит к экстремальным временам года, поскольку полюса планеты много лет подвергаются постоянному солнечному освещению, за которым следует столько же лет полной темноты. (Уран вращается вокруг Солнца 84 года.) Сейчас на северном полюсе поздняя весна; северное лето Урана придет в 2028 году. Когда "Вояджер-2" пролетал возле Урана, на южном полюсе было лето. Сейчас южный полюс находится на "темной стороне" планеты, за горизонтом, и обращен во тьму космоса.

Когда "Вояджер-2" фиксировал Уран, его камера показывала сине-зеленый шар в видимом диапазоне длин волн. Благодаря инфракрасным волнам и сверхчувствительности "Уэбба" мы видим больше деталей.

Уран имеет 13 известных колец, и 11 из них видны на изображении "Уэбба". Некоторые из них настолько яркие, что, когда находятся близко друг к другу, кажется, что они сливаются в одно большое кольцо. Девять из них классифицируются как главные кольца планеты, а два – как слабые пылевые кольца, которые не были открыты до 1986 года, когда "Вояджер-2" пролетел мимо. Ученые ожидают, что предстоящие снимки Урана, сделанные "Уэббом", позволят обнаружить два слабых внешних кольца, которые были открыты "Хабблом" во время пересечения кольцевой плоскости в 2007 году.

"Уэбб" также зафиксировал многие из 27 известных спутников Урана (большинство из которых слишком малы, чтобы их можно было увидеть); шесть самых ярких можно увидеть на широкоугольном изображении.

Напомним, новые наблюдения с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" показывают, что на экзопланете TRAPPIST-1b с массой в 1,4 раза больше Земли и радиусом в 1,1 раза больше, температура достигает 230 градусов по Цельсию, и вряд ли там есть атмосфера, поскольку планета находится близко к звезде и вращает вокруг нее за 1,5 суток, получая в 4 раза больше звездного излучения, чем Земля.