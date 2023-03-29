NASA исследовало планету размером почти с Землю

Ученые сделали выводы, возможно ли жизнь на экзопланете в системе TRAPPIST-1.

Об этом пишет Science Alert.

Новые наблюдения с помощью телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) показывают, что на экзопланете TRAPPIST-1b с массой в 1,4 раза больше Земли и радиусом в 1,1 раза больше, температура достигает 230 градусов по Цельсию, и вряд ли там есть атмосфера, поскольку планета находится близко к звезде и совершает оборот вокруг нее за 1,5 суток, получая в 4 раза больше звездного излучения, чем Земля.

Эта информация поможет ученым узнать больше о других шести экзопланетах, вращающихся вокруг красного карлика TRAPPIST-1 - системы, потенциальная пригодность которой для жизни неизвестна.

Об открытии системы TRAPPIST-1 сообщалось в 2017 году – это семь каменистых экзопланет в 40 световых годах от нас. Три из этих экзопланет находятся в так называемой зоне жизни звезды – на расстоянии, которое не столь близко, чтобы вся жидкая вода закипела, но и не столь далекое, чтобы замерзла.

Предыдущие исследования с помощью телескопов "Хаббл" и "Спитцер" исключили наличие слабой, разреженной атмосферы вокруг экзопланеты, но вероятность того, что TRAPPIST-1b все еще имеет густую атмосферу, оставалась.

Напомним, ранее международная группа ученых заявила, что обнаружила две новые планеты "Суперземли" в 100 световых годах от Земли. Обе они значительно больше нашей планеты, но одна из них может быть пригодна для жизни.