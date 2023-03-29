NASA дослідило планету розміром майже із Землю

Вчені зробили висновки, чи можливо життя на екзопланеті в системі TRAPPIST-1.

Про це пише Science Alert.

Нові спостереження за допомогою телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) показують, що на екзопланеті TRAPPIST-1b з масою в 1,4 рази більшою за Землю і радіусом в 1,1 рази більшим, температура досягає 230 градусів за Цельсієм, і навряд чи там є атмосфера, оскільки планета знаходиться близько до зірки й робить оберт навколо неї за 1,5 доби, отримуючи в 4 рази більше зоряного випромінювання, ніж Земля.

Ця інформація допоможе вченим дізнатися більше про інші шість екзопланет, які обертаються навколо червоного карлика TRAPPIST-1 - системи, потенційна придатність якої для життя невідома.

Про відкриття системи TRAPPIST-1 повідомлялося у 2017 році – це сім кам'янистих екзопланет на відстані 40 світлових років від нас. Три з цих екзопланет знаходяться в так званій зоні життя зірки - на відстані, яка не настільки близька, щоб вся рідка вода закипіла, але й не настільки далека, щоб замерзла.

Попередні дослідження за допомогою телескопів "Хаббл" і "Спітцер" виключили наявність слабкої, розрідженої атмосфери навколо екзопланети, але ймовірність того, що TRAPPIST-1b все ще має густу атмосферу, залишалася.

Нагадаємо, раніше міжнародна група вчених заявила, що виявила дві нові планети "Суперземлі" за 100 світлових років від Землі. Обидві вони значно більші за нашу планету, але одна з них може бути придатною для життя.