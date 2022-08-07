Телескоп Джеймса Вебба показав рідкісну галактику "Колесо воза"

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба NASA зняв галактику "Колесо воза", відкривши нові подробиці про утворення зірок і центральну чорну діру галактики.

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Про це повідомляє NASA.

За даними NASA, супертелескоп створив детальне зображення "Колеса" та двох менших супутніх галактик на фоні багатьох інших галактик. Зроблене зображення дає новий погляд на те, як змінювалася галактика "Колесо воза" протягом мільярдів років.

Галактика "Колесо воза", розташована на відстані приблизно 500 мільйонів світлових років від нас у сузір’ї Скульптора, є рідкісним видовищем. Його вигляд є результатом інтенсивної події – високошвидкісного зіткнення між великою спіральною галактикою та меншою галактикою, яку не видно на зображенні.

Зіткнення найбільше вплинуло на форму та структуру галактики.

Галактика "Колесо воза" має два кільця — яскраве внутрішнє кільце та кольорове кільце навколо. Ці два кільця розширюються назовні від центру зіткнення. Через ці відмінні риси астрономи називають цю галактику "кільцевою", структурою, менш поширеною, ніж спіральні галактики, такі як Чумацький Шлях.

Яскраве ядро ​​містить величезну кількість гарячого пилу, причому найяскравіші області є домом для гігантських молодих зоряних скупчень. З іншого боку, у зовнішньому кільці, яке розширилося протягом приблизно 440 мільйонів років, переважають утворення зірок і наднові зірки. Коли це кільце розширюється, воно проникає в навколишній газ і запускає утворення зірок.

Нагадаємо, що NASA показали перші фото з телескопа "Джеймс Вебб".