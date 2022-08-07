Телескоп Джеймса Уэбба показал редкую галактику "Колесо телеги"

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба NASA снял галактику "Колесо телеги", открыв новые подробности об образовании звезд и центральной черной дыре галактики.

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Об этом сообщает NASA.

По данным NASA, супертелескоп создал подробное изображение "Колеса" и двух меньших сопутствующих галактик на фоне многих других галактик. Сделанное изображение дает новый взгляд на то, как изменялась галактика "Колесо телеги" в течение миллиардов лет.

Галактика "Колесо телеги", расположенная на расстоянии примерно 500 миллионов световых лет от нас в созвездии Скульптора, является редким зрелищем. Его вид является результатом интенсивного события – высокоскоростного столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой, которая не видна на изображении.

Столкновение больше всего повлияло на форму и структуру галактики.

Галактика "Колесо телеги" имеет два кольца - яркое внутреннее кольцо и цветное кольцо вокруг. Эти два кольца расширяются кнаружи от центра столкновения. Из-за этих отличительных черт астрономы называют эту галактику "кольцевой", структурой, менее распространенной, чем спиральные галактики, такие как Млечный Путь.

Яркое ядро ​​содержит огромное количество горячей пыли, причем самые яркие области являются домом для гигантских молодых звездных скоплений. Кроме того, во внешнем кольце, расширившемся в течение примерно 440 миллионов лет, преобладают образование звезд и сверхновые звезды. Когда кольцо расширяется, оно проникает в окружающий газ и запускает образование звезд.

Напомним, что NASA показали первые фото с телескопа Джеймс Уэбб.