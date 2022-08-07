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Телескоп Джеймса Уэбба показал редкую галактику "Колесо телеги"
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба NASA снял галактику "Колесо телеги", открыв новые подробности об образовании звезд и центральной черной дыре галактики.
Об этом сообщает NASA.
По данным NASA, супертелескоп создал подробное изображение "Колеса" и двух меньших сопутствующих галактик на фоне многих других галактик. Сделанное изображение дает новый взгляд на то, как изменялась галактика "Колесо телеги" в течение миллиардов лет.
Галактика "Колесо телеги", расположенная на расстоянии примерно 500 миллионов световых лет от нас в созвездии Скульптора, является редким зрелищем. Его вид является результатом интенсивного события – высокоскоростного столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой, которая не видна на изображении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Столкновение больше всего повлияло на форму и структуру галактики.
Галактика "Колесо телеги" имеет два кольца - яркое внутреннее кольцо и цветное кольцо вокруг. Эти два кольца расширяются кнаружи от центра столкновения. Из-за этих отличительных черт астрономы называют эту галактику "кольцевой", структурой, менее распространенной, чем спиральные галактики, такие как Млечный Путь.
Яркое ядро содержит огромное количество горячей пыли, причем самые яркие области являются домом для гигантских молодых звездных скоплений. Кроме того, во внешнем кольце, расширившемся в течение примерно 440 миллионов лет, преобладают образование звезд и сверхновые звезды. Когда кольцо расширяется, оно проникает в окружающий газ и запускает образование звезд.
Напомним, что NASA показали первые фото с телескопа Джеймс Уэбб.