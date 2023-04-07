В NASA зробили унікальний знімок кілець Урану

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" зробив знімок крижаного гіганта Сонячної системи - планети Уран, на зображенні видно кільця, а також яскраві особливості атмосфери планети.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Раніше подібні кільця були зафіксовані лише двома іншими апаратами: "Вояджер-2", що пролітав повз планету в 1986 році, та обсерваторією Кека з передовою оптикою.

Уран є унікальною планетою: він обертається боком, приблизно під кутом 90 градусів від площини своєї орбіти. Це спричиняє екстремальні пори року, оскільки полюси планети переживають багато років постійного сонячного світла, за яким слідує стільки ж років повної темряви. (Уран обертається навколо Сонця 84 роки.) Зараз на північному полюсі пізня весна; північне літо Урана настане у 2028 році. Коли "Вояджер-2" відвідав Уран, на південному полюсі було літо. Зараз південний полюс знаходиться на "темному боці" планети, поза зорельотом і звернений у темряву космосу.

Коли "Вояджер-2" фіксував Уран, його камера показувала синьо-зелену кулю у видимому діапазоні довжин хвиль. Завдяки інфрачервоним хвилям і надчутливості Вебба ми бачимо більше деталей.

Уран має 13 відомих кілець, і 11 з них видно на зображенні "Вебба". Деякі з них настільки яскраві, що коли знаходяться близько один до одного, здається, що вони зливаються в одне велике кільце. Дев'ять з них класифікуються як головні кільця планети, а два - як слабкі пилові кільця, які не були відкриті до 1986 року, коли "Вояджер-2" пролетів повз них. Вчені очікують, що майбутні знімки Урана, зроблені "Веббом", дозволять виявити два слабкі зовнішні кільця, які були відкриті "Хабблом" під час перетину кільцевої площини в 2007 році.

"Вебб" також зафіксував багато з 27 відомих супутників Урана (більшість з яких занадто малі щоб їх можна було побачити); шість найяскравіших можна побачити на ширококутному зображенні.

Нагадаємо, нові спостереження за допомогою телескопа "Джеймс Вебб" показують, що на екзопланеті TRAPPIST-1b з масою в 1,4 рази більшою за Землю і радіусом в 1,1 рази більшим, температура досягає 230 градусів за Цельсієм, і навряд чи там є атмосфера, оскільки планета знаходиться близько до зірки й робить оберт навколо неї за 1,5 доби, отримуючи в 4 рази більше зоряного випромінювання, ніж Земля.