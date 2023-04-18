На Землю впаде супутник NASA, який вийшов з ладу

Супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі близько 19 квітня.

Вага RHESSI складає всього 270 кг, більша частина цієї маси згорить під час падіння, однак деякі компоненти витримають падіння і зіткнуться з поверхнею планети, повідомили представники NASA, пише Space.

Через не великі розміри ризик заподіяння шкоди будь-кому на Землі низький — приблизно 1 з 2467.

Супутник RHESSI вийшов на низьку навколоземну орбіту у лютому 2002 року. Космічний корабель досліджував сонячні спалахи та викиди корональної маси, реєстрував рентгенівські та гамма-промені.

"Під час своєї місії RHESSI зафіксував понад 100 000 рентгенівських подій, що дозволило вченим вивчати енергетичні частинки сонячних спалахів", — написали представники NASA .

Нагадаємо, 28 березня астрономи знайшли астероїд 2023 FW13, який обертається навколо Сонця синхронно із Землею, що робить його "квазімісяцем" нашої планети.