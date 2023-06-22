Ночью враг ударил ракетами по Днепропетровской области: повреждено 10 домов

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью захватчики выпустили ракеты по Лозоватской общине Криворожского района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, враг снова запустил ракеты из акватории Азовского моря, откуда время подлета значительно меньше, чем из акватории Каспия. Тип ракет устанавливается.

"Ночью враг ударил ракетами по Криворожскому району. Изуродовал жилищный сектор. Повреждены 10 частных домов, хозяйственное сооружение, гаражи и авто. Повреждены газопровод, водопровод и линии электропередач", - отметил Лысак.

Глава области сообщил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Лысак добавил, что также трижды за ночь оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь. К счастью, без жертв и раненых.

В настоящее время спасатели еще обследуют места прилетов.

Заметим, в течение дня 20 июня враг четырежды обстрелял Никопольщину. Пострадал 74-летний мужчина. С ранением головы и сотрясением мозга он доставлен в больницу.

Также 19 июня россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, в результате чего один человек пострадал.