Обстрелы Донецкой области. Рашисты убили одного человека и ранили еще 8 жителей региона

Российские войска за сутки 20 мая обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеских атак один человек погиб и еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В частности, накануне россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате чего повреждены два корпуса учебных заведений и здание депо.

Последствия обстрелов. Фото: Павел Кириленко/Telegram

На Волновахском направлении враг был по Угледару – 4 авиаудара и 17 артобстрелов.

Последствия обстрелов. Фото: Павел Кириленко/Telegram

На Донецком направлении повреждены 2 дома в Волченке Кураховской громады. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Очеретинской громады.

На Горловском направлении один человек погиб в Предтечино Константиновской громады, также в селе разрушены 3 дома. Торецк попал под ракетный удар и массированный обстрел из "Градов", в результате чего ранены шесть человек, повреждены 11 многоэтажек, 5 частных домов, 2 магазина, корпус больницы, аптека, ангар и котельная. Еще 2 дома повреждены в Нью-Йорке. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 3 частных дома. В Васюковке Соледарской громады повреждена школа и не менее 4 домов.

"Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 8", - сообщил Кириленко.

Напомним, российские оккупанты в течение суток 18 мая обстреляли ряд населенных пунктов Донетчины, в результате чего два человека погибли, а девять получили ранения.