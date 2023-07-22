Обстрелы Донецкой области: за сутки в регионе погибли шесть человек, еще пятеро ранены

Российские оккупанты в течение 21 июля обстрелами Донецкой области убили шестерых жителей региона и ранили еще пятерых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 22 июля.

Отмечается, что в Торецкой общини войска РФ сбросили три авиабомбы на Нью-Йорк. В результате четыре человека погибли, трое получили ранения. Захватчики повредили 16 домов и админздание.

В селе Дружба погибли двое детей, один человек ранен. Кроме того, поврежден дом в Зализном.

Также оккупанты атаковали Краматорск ракетами С-300. Враг попал по предприятию.

На Волновахском направлении оккупанты дважды обстреляли из "Градов" Пречистовку. 21 раз россияне открывали артиллерийский огонь по Угледару.

На Донецком направлении в Марьинской общине под огнем находились Красногоровка и Новомихайловка. В Кураховке враг повредил четыре дома, в окрестностях общины выжжено поле пшеницы. К утру захватчики совершили артобстрел Авдеевки, обошлось без жертв.

На Горловском направлении, кроме Торецкой общины, под обстрелами находилась Константиновка – там один человек ранен, повреждены пять многоэтажек, 30 частных домов, детсад, газопровод и водопровод. В Часовоярской общине войска РФ повредили четыре частных дома.

На Лисичанском направлении под обстрелами находились Лиманская община и Северск.