- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Обстрелы Донецкой области: за сутки в регионе погибли шесть человек, еще пятеро ранены
Российские оккупанты в течение 21 июля обстрелами Донецкой области убили шестерых жителей региона и ранили еще пятерых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 22 июля.
Отмечается, что в Торецкой общини войска РФ сбросили три авиабомбы на Нью-Йорк. В результате четыре человека погибли, трое получили ранения. Захватчики повредили 16 домов и админздание.
В селе Дружба погибли двое детей, один человек ранен. Кроме того, поврежден дом в Зализном.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также оккупанты атаковали Краматорск ракетами С-300. Враг попал по предприятию.
На Волновахском направлении оккупанты дважды обстреляли из "Градов" Пречистовку. 21 раз россияне открывали артиллерийский огонь по Угледару.
На Донецком направлении в Марьинской общине под огнем находились Красногоровка и Новомихайловка. В Кураховке враг повредил четыре дома, в окрестностях общины выжжено поле пшеницы. К утру захватчики совершили артобстрел Авдеевки, обошлось без жертв.
На Горловском направлении, кроме Торецкой общины, под обстрелами находилась Константиновка – там один человек ранен, повреждены пять многоэтажек, 30 частных домов, детсад, газопровод и водопровод. В Часовоярской общине войска РФ повредили четыре частных дома.
На Лисичанском направлении под обстрелами находились Лиманская община и Северск.