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Оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины: три человека погибли
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область и наносить удары с артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Так, за минувшие сутки, 17 декабря, оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины.
"Враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома", - отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область. Только 16 декабря оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины, в результате чего один человек погиб, еще трое жителей области получили ранения разной степени тяжести.