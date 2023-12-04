Оккупанты атаковали Украину 23 дронами: ситуация в регионах

В ночь на понедельник, 4 декабря, российские войска атаковали Украину, выпустив ударные дроны и управляемую ракету. Результатом работы Воздушных сил стало сбивание российской ракеты и 18 БПЛА.

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Силы ПВО уничтожили 18 "Шахедов" и ракету Х-59

В результате боевой работы силы ПВО в ночь на 4 декабря уничтожили 18 ударных БпЛА типа Shahed и одну управляемую авиационную ракету Х-59, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 4 декабря 2023 года противник атаковал 23 ударными БПЛА "Shahed-136/131" из мыса Чауда – оккупированный Крым и управляемой авиационной ракетой – из воздушного пространства оккупированной Херсонщины", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в не менее 9 областях Украины.

Враг обстрелял общину на Днепропетровщине

Ночью вражеская армия била по общине в Никопольском районе, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью под артиллерийский обстрел попала Мировская община Никопольского района. В одном из тамошних сел повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, теплица и газопровод", - отметил Лысак.

По словам главы области, люди не пострадали.

Также над Павлоградским районом уничтожен вражеский дрон.

В Херсонской области двое погибших

За минувшие сутки противник совершил 117 обстрелов, выпустив 691 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них – 3 "Shahed", сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 43 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинские учреждения и админздание в Херсоне, научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение в Херсонском районе, магазины Бериславского района", - уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения.

Оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины

За сутки под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 15 населенных пунктов Харьковской области: Гранов Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Фихоловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Чугуновка Купянского района и др.

За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Враг 158 раз обстрелял Запорожскую область

За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 158 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Оккупанты ударили авиационным снарядом по Новодаровке, обстреляли из РСЗО Малиновку, а также атаковали 30 беспилотниками Железнодорожное, Гуляйполе, Роботино, Малиновку, Новопавловку, Новодаровку, Волшебное, Красное, Малую Токмачку, Белогорье и Мали.

По территории прифронтовых городов и сел, в частности, Роботиного, Левадного, Полтавки, Новоандреевки, Малиновки, Щербаков, Пятихаток, Каменского, Степного и Плавней пришлось 126 артударов.

За сутки поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Россияне за прошедшие сутки убили одного жителя Донбасса

Армия Российской Федерации за минувшие сутки, 3 декабря, убила одного жителя Донецкой области, сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в Фейсбуке .

"За 3 декабря россияне убили 1 жителя Донбасса - в селе Константиновка. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 российская армия атаковала мирные города Украины 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Силами ПВО было уничтожено 10 беспилотников.