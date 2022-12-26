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Происшествия
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Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область: поврежден дом

Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область: поврежден дом

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с минометов и артиллерии по населенным пунктам региона.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки минометным и артиллерийским обстрелам врага подверглись районы населенных пунктов Стрелеча, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка", - отметил он.

По его словам, также оккупанты продолжают интенсивные обстрелы Купянского направления.

В частности, в Купянском районе в пгт Двуречная из-за вражеских обстрелов был поврежден дом, а также произошел пожар на территории хозяйственных построек на площади 250 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Синегубов добавил, что в Волчанске с осколочным ранением госпитализировали 72-летнюю женщину.

Напомним, в результате обстрелов 24 декабря в Харьковской области один человек погиб и еще один получил ранения.

Автор:
Нина Комащенко