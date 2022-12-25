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Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину: один человек погиб
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По области в течение суток минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелка, Красное, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, и другие", - отметил он.
На Купянском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В результате артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы, что в Купянском районе, погиб мужчина 72 лет. Его жена 74 лет получила ранения, госпитализирована в больницу. Состояние пострадавшей среднее", - добавил Синегубов.
Отметим, накануне оккупанты наносили по Харьковской области ракетных и артиллерийских ударов.
Обстрелы оккупантов разрушили жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар.