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Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона
Российские оккупационные войска в течение суток 8 января 77 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 77 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО и минометов", - отметил он.
Херсон россияне обстреляли 21 раз – продолжают стрелять по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За прошедшие сутки из-за российской агрессии 3 человека получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, 7 января, оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонщины. Из-за российских обстрелов один человек получил ранения.
Кроме того, в Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвался местный житель.