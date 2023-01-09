Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона

Российские оккупационные войска в течение суток 8 января 77 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 77 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО и минометов", - отметил он.

Херсон россияне обстреляли 21 раз – продолжают стрелять по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, 7 января, оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонщины. Из-за российских обстрелов один человек получил ранения.

Кроме того, в Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвался местный житель.