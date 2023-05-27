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Оккупанты ударили по селу на Харьковщине: есть жертва
Российские оккупационные войска не перестают обстреливать гражданское население Харьковщины. Так, в результате обстрелов 27 мая есть жертва.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня в результате обстрела с. Шиповатое Купянского района погибла 61-летняя женщина", - отметил он.
Кроме того, по его словам, мужчина 60 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, за сутки 26 мая враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.