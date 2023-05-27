Враг нанес ракетный удар по селу на Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, ночью 27 мая около 2:00 враг нанес ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по селу Липцы Харьковского района.

"Одна ракета попала в огород, поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. Вторая - в поле. Обошлось без пострадавших", - уточнил Синегубов.

Кроме того, в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района из РСЗО и артиллерии повреждены по меньшей мере 2 частных жилых дома.

В пгт Вильча Чугуевского района повреждены 4 жилых дома и линия электропередач.

Также в селе Басово Богодуховского района в результате минометного обстрела повреждены 2 частных дома.

"На линии столкновения враг не прекращает попыток улучшить свое тактическое положение. В районе села Масютовка оккупанты в очередной раз пытались идти в наступление, но получили отпор наших защитников и отступили", - сообщил Синегубов.

Напомним, оккупационные войска в течение предыдущих суток атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области. В результате атак повреждены жилые дома и зафиксировано разрушение мини-НПЗ, где возник масштабный пожар.