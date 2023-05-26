Обстрелы Харьковщины: оккупанты повредили жилые дома и предприятие

Оккупационные войска в ночь на 26 мая и в течение предыдущих суток атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области. В результате атак повреждены жилые дома, также зафиксировано разрушение других сооружений.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Именно ночью враг нанес удары с помощью БПЛА Shahed по городам Мерефа и Изюм. В Мерефе повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, произошли пожары. Предварительно, в результате ночных ударов Shahed никто не пострадал.

В целом за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В Волчанске оккупанты повредили 2 жилых дома и хозяйственные постройки.

В селе Малая Волчья в результате обстрела повреждены 4 частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар. В селе Циркуны — частный жилой дом.

Дом и гараж подверглись разрушениям в результате обстрелов Купянска.

Накануне, в ночь на 25 мая, россияне также нанесли многочисленные удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области. В результате атак зафиксировали разрушение частного сектора и гражданской инфраструктуры.