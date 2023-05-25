Оккупанты атаковали Харьковскую область — повредили дома, предприятия и школу

Российские оккупационные войска в ночь на 25 мая и в течение предыдущих суток нанесли многочисленные удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области. В результате атак зафиксировали разрушение частного сектора и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Фото: Facebook Олега Синегубова Фото: Facebook Олега Синегубова Фото: Facebook Олега Синегубова Последствия атак на Харьковскую область. Фото: Facebook Олега Синегубова

Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны. Захватчики использовали ракеты С-300, она попала в землю. Но взрывная волна повредила частный дом, расположенный неподалеку.

В результате обстрелов Купянска повреждены ясли-сад, два 5-этажных жилых дома и гражданская инфраструктура. В результате ударов БПЛА в селе Плоске Купянского района был поврежден частный дом, уничтожены 2 хозяйственные постройки и сельхозтехника сельхозпредприятия, повреждено здание школы.

В селе Кучеривка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошел пожар на 2 складских помещениях, поврежден деревообрабатывающий цех. В селе Одноробовка Богодуховского района из-за удара предварительно авиабомбой поврежден объект гражданской инфраструктуры. В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден детский сад и 3 жилых частных дома.

Днем ранее в Харьковской области в результате российской агрессии получил минно-взрывную травму мужчина 33 лет. В городе Купянск обратился к медикам 56-летний мужчина с взрывной травмой. Оба пострадавших госпитализированы.

До этого враг нанес удар 2 ракетами С-300 по Харьковщине. Обе попали на открытой местности в поле в районе села Вязовое.