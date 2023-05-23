Враг ударил ракетами С-300 по Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов из ствольной артиллерии, РСЗО и используя ракетное вооружение.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов Купянска из РСЗО повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранения получили 2 женщины - 76-ти и 53-х лет и гражданский 35-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, в районе села Вязовое Харьковского района враг нанес удар 2 ракетами С-300. Обе попали на открытую местность в поле. Разрушений и пострадавших нет.

Также в Харьковской области продолжается разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 9,8 га территории и обезвредили 59 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения враг предпринял очередную попытку пойти в наступление в районе Масютовки. Потерпел неудачу и отступил с потерями", - отметил Синегубов.

Напомним, российские оккупанты в течение 21 мая обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковщины. В поселке Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом были повреждены два дома и автобус. В результате российской атаки погибли и ранены домашние животные.