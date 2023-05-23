Оккупанты обстреляли из артиллерии, "Градов" и авиации Херсонщину: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 22 мая 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 373 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 6 раз, выпустив 16 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания завода в городе Херсоне и предприятия в Бериславском районе", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуировано 47 человек.

Напомним, российские оккупанты 22 мая обстреляли село Станислав Херсонской области, в результате чего 45-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Заметим, в течение суток 21 мая оккупанты 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области, выпустив 318 снарядов. Из-за российской агрессии один человек погиб.