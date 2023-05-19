На Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по фермерскому хозяйству и жилым домам

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате ракетного удара по селу Циркуны погиб 52-летний гражданский мужчина, еще 2 мужчины 41 и 57 лет получили ранения. В селе разрушены 2 частных жилых дома, еще 13 домов повреждены.

Кроме того, в селе Тешенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены здания, имущество и техника фермерского хозяйства.

Также в Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома, забор и объект гражданской инфраструктуры.

В селах Старица и Перковка Чугуевского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары.

Кроме того, за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 183 взрывоопасных предмета.

Напомним, накануне враг обстрелял, по меньшей мере, 20 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В районах Масютовки, Кисловки и Первомайского оккупанты использовали боевую авиацию.