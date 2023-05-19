Оккупанты выпустили 287 снарядов по Херсонщине: два человека получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 18 мая 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 287 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 2 раза, выпустив 11 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в 2 заведения здравоохранения и одно заведение культуры в городе Херсоне", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуирован 51 человек.

Напомним, в течение суток 18 мая захватчики 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека погибли, восемь получили ранения.