Враг ударил по промышленному предприятию в Кривом Роге

Армия страны-агрессора РФ не перестает терроризировать мирное население Днепропетровской области. Ночью 19 мая Кривой Рог подвергся вражеской атаке. Имеются разрушения на частном промышленном предприятии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, этой ночью несколько взрывов раздалось в Кривом Роге. Враг ударил по частному промышленному предприятию.

"Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии", - отметил Лысак.

Он добавил, что в результате атаки на предприятии произошли пожары.

Кроме того, частично разрушены несколько зданий, производственное оборудование. Ликвидация последствий вражеского удара продолжается, масштабы разрушений выясняются.

Из-за вражеской атаки пожар также возник и в четырехэтажном админздании. Его уже спасатели потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Напомним, враг 18 мая в очередной раз ударил по Никополю из тяжелой артиллерии. В город прилетело с десяток снарядов. В результате обстрелов повреждены 4 частных дома. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 3 – разбиты. Также повреждены 3 линии электропередач.