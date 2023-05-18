Враг нанес ракетный удар по Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За минувшие сутки враг обстрелял, по меньшей мере, 20 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты продолжают террористические атаки на гражданское население и инфраструктуру. Враг использует ствольную и реактивную артиллерию, минометы, авиацию, ракетное оружие и т.д. Нарушая нормы международного права, российская армия целенаправленно бьет по гражданским объектам", - отметил Синегубов.

Он добавил, что за прошедшие сутки в районах Масютовки, Кисловки и Первомайского оккупанты использовали боевую авиацию.

Также минувшей ночью враг нанес ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по селу Циркуны Харьковского района. Ракета попала в землю. Предварительно обошлось без жертв и масштабных разрушений, но поврежден частный автомобиль.

Кроме того, в результате двух обстрелов села Новоосиново Купянского района произошли лесные пожары.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Также за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 205 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения враг не прекращает попыток улучшить свое тактическое положение. За прошедшие сутки оккупанты предприняли очередную неудачную попытку наступления в районе Масютовки. Вновь получили решительный отпор наших защитников", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, накануне враг обстрелял по меньшей мере 24 населенных пункта Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В результате обстрела Купянска погиб гражданский мужчина 50 лет.