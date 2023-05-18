В результате вражеского обстрела Херсонщины трое погибших и восемь раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 17 мая 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека погибли, восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 90 обстрелов, выпустив 529 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 3 раза, выпустив 8 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в здания школы и магазина Херсонской городской общины, линию электропередач Белозерской поселковой общины и в больницу Бериславского района", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии три человека (из них один ребенок) погибли, еще восемь (из них один ребенок) - получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуировано 147 человек.

Заметим, оккупационные войска Российской Федерации с утра 17 мая атаковали больницу в Бериславе Херсонской области.

Напомним, в течение суток 16 мая захватчики 79 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии семь человек получили ранения.