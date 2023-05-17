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На Херонщине в результате обстрела россиян погиб ребенок
Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Херсонской области. Так, в результате обстрела россиян 17 мая погиб ребенок.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне убили ребенка в Херсонской области. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес его в больницу на руках", - отметил он.
Также в результате обстрела ранения получили еще два человека. Все они находились у магазина.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Офис генпрокурора позже уточнил, что число погибших в результате обстрела поселка в Херсонской области возросло до трех, еще два человека ранены.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получили 5-летний мальчик и двое мужчин. Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы разной степени тяжести. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупационные войска Российской Федерации утром 17 мая атаковали больницу в Бериславе Херсонской области.