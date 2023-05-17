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На Херонщине в результате обстрела россиян погиб ребенок

На Херонщине в результате обстрела россиян погиб ребенок
Фото: Офис генпрокурора

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Херсонской области. Так, в результате обстрела россиян 17 мая погиб ребенок.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне убили ребенка в Херсонской области. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес его в больницу на руках", - отметил он.

Также в результате обстрела ранения получили еще два человека. Все они находились у магазина.

Офис генпрокурора позже уточнил, что число погибших в результате обстрела поселка в Херсонской области возросло до трех, еще два человека ранены.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получили 5-летний мальчик и двое мужчин. Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы разной степени тяжести. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации утром 17 мая атаковали больницу в Бериславе Херсонской области.

Автор:
Нина Комащенко