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Россия нанесла удар по больнице в Херсонской области
Оккупационные войска Российской Федерации утром 17 мая атаковали больницу в Бериславе Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Вражеские снаряды попали в реанимационное и центральное отделение больницы. Зафиксировали многочисленные повреждения и разрушения.
В результате обстрела в медицинском заведении выбито около 60 окон и повреждены стены.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"К счастью, пациенты и работники больницы не пострадали", - уточнил Прокудин.
Напомним, в течение суток 16 мая захватчики 79 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии семь человек получили ранения. До этого, 16 мая враг ударил по селу в Херсонской громаде.
За сутки 15 мая российские оккупационные войска 80 раз обстреляли Херсонскую область.