Армия РФ выпустила 406 снарядов по Херсонщине: семь человек получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 16 мая 79 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии семь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов, выпустив 406 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 6 раз, выпустив 26 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в автозаправочную станцию в Бериславском районе", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии семь человек (из них три ребенка) получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 62 человека.

Заметим, что российские войска ни на день не прекращают обстреливать населенные пункты Херсонской области. Так, 16 мая враг ударил по селу в Херсонской общине.

В результате обстрела 8-летняя девочка получила контузию головного мозга, ее госпитализировали. Еще у двоих детей, 10-летней девочки и 7-летнего мальчика, диагностировали острую реакцию на стресс.

Напомним, за сутки 15 мая российские оккупационные войска 80 раз обстреляли Херсонскую область.