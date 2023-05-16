Россияне атаковали село в Херсонской области, среди пострадавших есть дети

Российские войска не перестают обстреливать населенные пункты Херсонской области. Так, 16 мая враг ударил по селу в Херсонской громаде.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В результате прицельного удара по жилому дому пострадали четверо гражданских - женщина и трое детей", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили местных жителей.

Последствия обстрелов. Фото: Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что в результате обстрела 8-летняя девочка получила контузию головного мозга, ее госпитализировали. Еще у двоих детей, 10-летней девочки и 7-летнего мальчика, диагностировали острую реакцию на стресс.

По его словам, 59-летняя женщина из-за обстрела получила сотрясение мозга.

Напомним, за сутки 15 мая российские оккупационные войска 80 раз обстреляли Херсонскую область.