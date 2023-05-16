Оккупанты нанесли 90 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 90 ударов враг нанес по 14 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг устроил террор мирных населенных пунктов по всей линии разграничения. За сутки 90 ударов нанес по 14 городам и селам: 76 артобстрелов по Железнодорожному, Гуляйпольскому, Ольговскому, Малиновке, Щербакам, 12 из РСЗО по Гуляйполю, Ново Каменскому и 2 авиационных по Малой Токмачке", - отметил Малашко.

Он добавил, что за сутки зафиксировано разрушение 24 гражданских объектов.

"Рашисты снова попали по Новояковловке. Вражеские "Грады" отработали по мирным домам жителей Степногорска. Враг нанес удар и по многоэтажкам, частным домам и хозяйственным постройкам в Орехове. Кроме того, пострадало кладбище", - уточнил Малашко.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, в течение 14 мая армия страны-агрессора РФ нанесла 84 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области.