Атака вражеских дронов на Харьковщину привела к пожарам

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому, Купянскому районам области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в селе Липцы Харьковского района в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома, гаражи.

Также в течение суток враг наносил интенсивные удары по городу Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, придомовые территории и транспортные средства.

В результате российской агрессии получил минно-взрывную травму мужчина 33 лет. В городе Купянск обратился к медикам 56-летний мужчина с травмой. Оба пострадавших госпитализированы.

Кроме того, этой ночью в Великобурлуцкой общине возникли 4 пожара из-за ударов дронами-камикадзе Shahed.

"Горело помещение школы, офисные здания и Дом культуры. Спасатели Харьковщины ликвидировали все пожары", - уточнил Синегубов.

Он добавил, что на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, нанес авиаудары возле Кисловки и Котляровки.

Напомним, накануне враг нанес удар 2 ракетами С-300 по Харьковщине. Обе попали на открытой местности в поле в районе села Вязовое Харьковского района. Разрушений и пострадавших нет.