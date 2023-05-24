Армия РФ 64 раза открывала огонь по Херсонщине: два человека погибли

Российские оккупационные войска в течение суток 23 мая 64 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 64 обстрела, выпустив 271 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков и БПЛА.

Город Херсон враг обстрелял 11 раз, выпустив 147 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объекты социальной инфраструктуры в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии два человека погибли, еще трое получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуирован 91 человек.

Заметим, в течение суток 22 мая оккупанты 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области, выпустив 373 снаряда. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.