Армия РФ 45 раз обстреляла Херсонщину: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 26 мая 45 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 45 обстрелов, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 2 раза, выпустив 5 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию элеватора в Бериславском районе", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек погиб.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 57 человек.