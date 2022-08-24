Оккупанты ударили ракетами, "Градами" и "Ураганами" по Днепропетровщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. 24 августа оккупанты накрыли огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя погасили. Информация о погибших и пострадавших выясняется.

Никопольский район россияне четырежды обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".

В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.

На Никополь оккупанты направили 20 снарядов. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине один дом уничтожен, несколько разрушены. Люди не пострадали.

В Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошово перебита линия электропередач.

Напомним, 23 августа кафиры накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы области. В Зеленодольском обществе россияне убили 45-летнюю женщину.