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Происшествия
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В Днепре раздались взрывы: что известно

В Днепре раздались взрывы: что известно

Во вторник, 23 августа, в Днепре раздались взрывы, а обломки сбитых ПВО ракет упали на частные дома.

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Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от военной администрации", - отметил Филатов.

Ранее "Суспільне" сообщило, что в Днепре раздались звуки, подобные взрывам.

Отметим, что в городе и области объявлена воздушная тревога.

Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре из-за "прилета" российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, на Никополь российская армия направила три дрона-камикадзе и 20 снарядов из "Градов". Повреждены несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. Задело и местный водно-спортивный комплекс.

Также украинские военные сбили три российских беспилотника-разведчика.

Автор:
Светлана Манько