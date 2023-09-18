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Оккупанты всю ночь били по Херсонщине: есть погибшие и пострадавшие
Российские оккупационные войска ночью 18 сентября продолжали обстреливать Херсонщину. Из-за российской агрессии погибли 2 человека.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, в результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, ему оказана помощь на месте.
Кроме того, в Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Под огнем была и Ольговка. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована.
Также за минувшие сутки противник совершил 92 обстрела, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; фельдшерский пункт в Херсонском районе; территорию и здание предприятия в Херсоне", – уточнил Прокудин.
За сутки 17 сентября из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения.
Напомним, один человек погиб 17 сентября в результате российских обстрелов села Томина Балка Белозерской общины.