В Херсонской области из-за подрыва на мине погиб еще один тракторист, ранен агроном

Тракторист погиб 17 сентября в результате подрыва на российской мине в поле у села Максима Горького Новорайской общины. Об этом сообщают Херсонская областная военная администрация, ее начальник Александр Прокудин и областная прокуратура.

Отмечается, что в результате детонации боеприпаса 45-летний мужчина получил многочисленные тяжелые травмы, а именно осколочное ранение головы, правого глаза, ожоги III степени, тупую травму живота и повреждение грудной клетки. Также осколками были поражены конечности. По дороге в больницу мужчина умер.

Кроме того, ранения и травматические повреждения получил 26-летний агроном, находившийся вблизи места наезда трактора на взрывоопасный предмет. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"В очередной раз обращаюсь к жителям региона. Пока поля не проверят саперы - не приступайте к работе. Позаботьтесь о своей безопасности", - призвал аграриев глава региона.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса). Фотографии же с места происшествия не приводятся.

Напомним также, что 29 августа сразу три человека погибли в Херсонской области из-за подрыва на взрывных устройствах. В частности, на российские мины наткнулись в поле вблизи села Садовое Херсонской общины двое мужчин, а возле села Новопетровка Высокопольской общины погиб тракторист.