Отражено 60 атак за сутки. Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток украинские военные отразили там около 60 атак. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 5 мая.

Отмечается, что самые жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Войска РФ и дальше применяют тактику террора. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных ударов по Краматорску и Запорожью, нанесли 75 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Из-за этого есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Особых изменений нет.

признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Особых изменений нет. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает обстрелы населенных пунктов Украины с территории РФ, совершенствует инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки и Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровное, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Белополье, Тимофеевка, Кондратовка, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области; Червоная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанские Хутора, Караичное, Бочково, Бударки, Комиссарово, Колодезное и Красное Первое Харьковской области. Таким образом, захватчики уничтожили и повредили частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.

противник продолжает обстрелы населенных пунктов Украины с территории РФ, совершенствует инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки и Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровное, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Белополье, Тимофеевка, Кондратовка, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области; Червоная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанские Хутора, Караичное, Бочково, Бударки, Комиссарово, Колодезное и Красное Первое Харьковской области. Таким образом, захватчики уничтожили и повредили частные дома. Есть раненые среди гражданского населения. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Каменка, Двуречное, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестово Харьковской области.

враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Каменка, Двуречное, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и юго-западной окраины Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское, Песчаное, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Северское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и юго-западной окраины Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское, Песчаное, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Северское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешные наступательные действия россияне вели в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Дылеевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешные наступательные действия россияне вели в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Дылеевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.

противник наступательных действий не производил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области. На Марьинском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. В течение суток отражены многочисленные атаки россиян в Марьинке. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. В течение суток отражены многочисленные атаки россиян в Марьинке. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении войска РФ обстреляли Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

войска РФ обстреляли Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли более 55 населённых пунктов. Среди них – Времевка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Казацкое, Львово, Новотягинка, Софиевка Херсонской области и город Херсон.

В свою очередь, украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава захватчиков. Кроме того, уничтожены четыре баражирующих боеприпаса "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, два состава боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы врага.