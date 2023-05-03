Командующий Объединенными силами ВСУ рассказал, есть ли угроза наступления врага на севере Украины

Вблизи северных границ Украины продолжают находиться вражеская авиация и войска. Однако угрозы наступления оккупационных войск на север Украины сейчас нет.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.

"На территории Республики Беларусь продолжает находиться авиационная группировка и группировка наземных сил Российской Федерации общей численностью до 2,5 тысячи человек", - отметил он.

По его словам, на территории приграничных с Украиной Курской и Брянской областей РФ находится до 17 тысяч российских военных.

Наев подчеркнул, что враг продолжает бить ракетами и бомбами по приграничным населенным пунктам. В то же время, украинские силы наращивают эффективность противовоздушной обороны Украины.

"По состоянию на сегодняшний день угрозы наземных наступательных действий как с территории Беларуси, так и с территории Курской и Брянской областей нет. Но это не значит, что мы будем сидеть, сложа руки. Мы ежедневно работаем для укрепления нашей обороны и делаем все, чтобы быть готовыми до адекватного реагирования", - заверил командующий Объединенными силами.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что на территории Беларуси значительно уменьшилось число российских военных, ведь после прохождения обучения РФ отправляет оккупантов воевать против ВСУ на восток Украины.