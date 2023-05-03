Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів, чи є загроза наступу ворога на півночі України

Поблизу північних кордонів України продовжують перебувати ворожа авіація та війська. Проте наразі загрози наступу окупаційних військ на північ України немає.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв.

"На території Республіки Білорусь продовжує перебувати авіаційне угруповання та угруповання наземних сил Російської Федерації загальною чисельністю до 2,5 тисяч осіб", - зазначив він.

За його словами, на території прикордонних з Україною Курської та Брянської областей РФ перебуває до 17 тисяч російських військових.

Наєв наголосив, що ворог продовжує бити ракетами та бомбами по прикордонних населених пунктах. Водночас, українські сили нарощують ефективність протиповітряної оборони України.

"Станом на зараз загрози наземних наступальних дій як з території Білорусі, так і з території Курської та Брянської областей немає. Але це не означає, що ми будемо сидіти, склавши руки. Ми щодня працюємо для зміцнення нашої оборони та робимо все, щоб бути готовими до адекватного реагування", - запевнив командувач Об’єднаних сил.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що на території Білорусі значно зменшилась кількість російських військових, адже після проходження навчання РФ відправляє окупантів воювати проти ЗСУ на схід України.