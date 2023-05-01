Польща  добудовує електронне загородження на кордоні з Білоруссю

Польщі залишилися добудувати 150 метрів захисного електронного бар‘єру на кордоні з Білоруссю. Про це повідомило Polska Agencja Prasowa, посилаючись на заяву представника польської прикордонної охорони Анни Михальської.

Останні 150 м збудують влітку, адже річка Нарва, яка протікає біля кордону, вийшла з берегів.

"На кордоні з Білоруссю введено в дію вже 206 км бар'єра, оснащеного відеокамерами і датчиками руху, залишилося добудувати лише 150 м", - заявила представник польської прикордонної охорони Анни Михальської.

Зазначимо, минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю з встановленням електронного обладнання на загородженні, що для прикордонників є найголовнішим елементом.

У квітні Латвія оголосила другий етап будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. На цьому етапі довжина огорожі становитиме 63,9 км.

На першому етапі на кордоні було збудовано близько 54 км огорожі.

Загалом проект передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги.

Також Фінляндія почала будувати першу ділянку паркану на своєму кордоні з Росією.

Будівництво паркану має вберегти у разі атаки кордону мігрантами.

Паркан завдовжки в 200 км виготовлять зі сталевої сітки і оснащать обладнанням для спостереження.