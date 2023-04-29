Безкоштовний Wi-Fi з'явився ще на шістьох КПП на кордонах з Польщею та Румунією

Державна прикордонна служба після запуску безкоштовного доступу до інтернету на КПП "Шегині" запустила його ще у шести пунктах пропуску на кордоні. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Так, скористатися вільним Wi-Fi тепер можна на українсько-польському кордоні у пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", а на українсько-румунському - на КПП "Порубне", "Красноїльськ" та "Дяківці".

"Згодом якісний інтернет запрацює ще у 12 автомобільних пунктах пропуску на ділянці Західного регіонального управління ДПСУ. А в травні заплановано розгортання WI-FI мережі у низці пунктів пропуску в Закарпатській області", - зазначається в повідомленні.

В прикордонній службі не конкретизують, де саме хочуть це зробити, але зазначимо, що наразі на кордоні з Польщею працюють також КПП "Устилуг", "Угринів", "Грушів", "Нижанковичі" та "Смільниця", на кордоні зі Словаччиною - "Малий Березний" та "Ужгород", на кордоні з Угорщиною - "Чоп (Тиса)", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Дякове" та "Солотвино". Також діють вісім пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, які теж відносяться до Західного регіонального управління ДПСУ.

Нагадаємо, що пункти пропуску "Красноїльськ" та "Дяківці" було відкрито відносно недавно після повної перебудови. Раніше вони працювали як місцеві пункти пропуску, але через зупинену реконструкцію не діяли вже кілька років. Так КПП "Красноїльськ" відкрили 10 листопада 2022 року, а "Дяківці" запрацював з 10 лютого вже поточного року.