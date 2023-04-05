В пунктах пропуска на западной границе появится бесплатный Wi-Fi: где уже можно воспользоваться услугой

В пунктах пропуска на западной границе Украины будет обустроена бесплатная Wi-Fi сеть. На КПП "Шегини" уже можно воспользоваться услугой.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В пунктах пропуска на западной границе появится бесплатный Wi-Fi. Безопасной сетью уже могут воспользоваться пересекающие "Шегини" путешественники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до конца апреля Wi-Fi зоны должны появиться еще в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин", "Порубное", "Красноильск" и "Дяковцы".

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в правительстве готовят изменения в законодательство, которые позволят государству контролировать скорость мобильного интернета, а украинцам – тестировать ее и влиять на качество сети.