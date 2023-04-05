У пунктах пропуску на західному кордоні з'явиться безкоштовний Wi-Fi: де вже можна скористатись послугою

У пунктах пропуску на західному кордоні України облаштують безкоштовну Wi-Fi мережу. На КПП "Шегині" вже можна скористатись послугою.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"У пунктах пропуску на західному кордоні з’явиться безкоштовний Wi-Fi. Безпечною мережею вже можуть скористатися подорожуючі, які перетинають "Шегині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до кінця квітня Wi-Fi зони мають з'явиться ще у пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська", "Ягодин", "Порубне", "Красноїльськ" та "Дяківці".

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в уряді готують зміни до законодавства, які дозволять державі контролювати швидкість мобільного інтернету, а українцям – тестувати її та впливати на якість мережі.