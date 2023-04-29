Бесплатный Wi-Fi появился еще на шести КПП на границах с Польшей и Румынией

Государственная пограничная служба после запуска бесплатного доступа в интернет на КПП "Шегини" запустила его еще в шести пунктах пропуска на границе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, воспользоваться свободным Wi-Fi теперь можно на украино-польской границе в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин", а на украино-румынской - на КПП "Порубное", "Красноильск" и "Дьяковцы" .

"Вскоре качественный интернет заработает еще в 12 автомобильных пунктах пропуска на участке Западного регионального управления ГПСУ. А в мае запланировано развертывание WI-FI сети в ряде пунктов пропуска в Закарпатской области", - отмечается в сообщении.

В пограничной службе не конкретизируют, где именно хотят это сделать, но отметим, что сейчас на границе с Польшей работают также КПП "Устилуг", "Угринов", "Грушев", "Нижанковичи" и "Смольница", на границе со Словакией - "Малый Березный" и "Ужгород", на границе с Венгрией - "Чоп (Тиса)", "Звонковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Дьяково" и "Солотвино". Также действуют восемь пунктов пропуска на границе с Молдовой, которые также относятся к Западному региональному управлению ГПСУ.

Напомним, что пункты пропуска "Красноильск" и "Дьяковцы" были открыты относительно недавно после полной перестройки. Ранее они работали как местные пункты пропуска, но из-за остановленной реконструкции не действовали уже несколько лет. Так, КПП "Красноильск" открыли 10 ноября 2022 года, а "Дьяковцы" заработал с 10 февраля уже текущего года.